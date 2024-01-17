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«القاهرة الإخبارية»: استشهاد 9 فلسطينيين برصاص الاحتلال في «بلاطة وطولكرم»

كتب:

مريم جاد
05:22 م | الأربعاء 17 يناير 2024
مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في رام الله

مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في رام الله

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله بالضفة الغربية، مساء اليوم الأربعاء، إن 9 فلسطينيين على الأقل استشهدوا خلال الساعات القليلة الماضية، برصاص وقذائف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في عدد من المناطق بالضفة الغربية.

وأضافت مراسلة «القاهرة الإخبارية» أن هناك بعض المناطق التي انسحبت منها قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، منها مخيم «عسكر»، وغيرها من المناطق، ولاسيما في جنوب الضفة الغربية، بينما مازالت عمليات الاقتحامات والمداهمات التي ينفذها جيش الاحتلال جارية، منذ 10 ساعات، في مدينة ومخيم طولكرم.

وأضافت «السلامين»، خلال رسالة على الهواء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت 9 شبان فلسطينيين على الأقل في مخيم «بلاطة»، وفي مخيم «طولكرم»، بعد إطلاق النار عليهم بشكل مباشر.

وأوضحت أن قصفاً جوياً، بواسطة طائرة مسيرة، استهدف مركبة فلسطينية في مخيم «بلاطة»، يستقلها 5 شبان فلسطينيين، بينهم أشقاء، ومنهم قائد كتيبة «بلاطة»، عبدالله أبوشلال.

وأشارت إلى أن اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي مازالت مستمر في مدينة طولكرم ومخيمها، وقامت طائرة مسيرة بإطلاق عدد من الصواريخ على 4 شبان فلسطينيين، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين، الذين نزفوا حتى الموت.

وأضافت «السلامين» أن قوات الاحتلال هددت الصحفيين بإطلاق النار عليهم، ومنعتهم من الاقتراب من مناطق عملياتها في مدينة طولكرم، التي تفرض عليها حصاراً شديداً، كما فرضت حصاراً على مستشفى «ثابت ثابت» الحكومي في طولكرم، وغيرها من المستشفيات من قبل قوات الاحتلال.

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بقلم مريم جاد