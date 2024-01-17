عماد الدين حسين: «نتنياهو» يريد توسيع نطاق الحرب بسبب فشله في تحقيق أهدافه

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إنّ الطرف الذي يسعى إلى توسيع نطاق الحرب ليس إيران أو حزب الله أو الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمتطرفين.

فشل نتنياهو في تحقيق أهدافه الداخلية

وأضاف «حسين»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «فشل نتنياهو في تحقيق أهدافه الداخلية بقطاع غزة سيعني أنه هُزم هزيمة نكراء، لا يريد أن يقر بذلك، وبذلك فإنه يسعى إلى توسيع رقعة الحرب بأي طريقة».

نتنياهو يحاول زيادة حدة الصراع مع حزب الله

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن نتنياهو يحاول زيادة حدة الصراع مع حزب الله ويضرب أكثر في المنطقة التي تلي الليطاني ويحاول افتعال أزمة مع إيران وأزمة أخرى مع مصر، حيث حاول مرارا وتكرارا استفزاز مصر بأخبار مكذوبة، لأنه يريد القول بأن صراعه ليس في قطاع غزة الذي فشل فيه لكنه يدخل معركة كبرى مع دول كبيرة، وبخاصة مصر وإيران.