مجلس النواب يعلن خلو مقعد سامح عاشور

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ، خلو مقعد النائب سامح عاشور عضو المجلس بعد قبول استقالته لعزمه الترشح على منصب نقيب المحامين.

خلو مقعد النائب سامح عاشور

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، أن النائب سامح عاشور على مدار أكثر من ثلاثة أدوار انعقاد للمجلس، كان من أكثر الأعضاء التزامًا وحرصًا على الممارسة البرلمانية، وطرح في أكثر من مقام آراء عديدة ما جاءت إلا من شخصية وطنية مخلصة.