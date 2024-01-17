درجات الحرارة في المحافظات غدا.. العظمى بالقاهرة تسجل 22 مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة، غدًا الخميس، في القاهرة والمحافظات، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، في ظل شبورة مائية صباحًا على بعض المناطق، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات غدا الخميس

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة المتوقعة، غدًا الخميس في القاهرة و المحافظات كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة: الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في الجيزة: الصغرى 12 والعظمى 220

درجات الحرارة في القليوبية: الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في البحيرة: الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة في كفر الشيخ: الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في الدقهلية: الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في الغربية: الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في المنوفية: الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في الشرقية: الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في دمياط: الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة في بورسعيد: الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في الإسماعيلية: الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة في السويس: الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة في العريش: الصغرى: 9 والعظمى 20

درجات الحرارة في شرم الشيخ: الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة في سانت كاترين: الصغرى 2 والعظمى 14

درجات الحرارة في الإسكندرية: الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في مطروح: الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة في السلوم: الصغرى 9 والعظمى 21

درجات الحرارة في الغردقة: الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة في الفيوم: الصغرى 7 والعظمى 22

درجات الحرارة في بني سويف: الصغرى 7 والعظمى 22

درجات الحرارة في المنيا: الصغرى 6 والعظمى 22

درجات الحرارة في أسيوط: الصغرى 8 والعظمى 28

درجات الحرارة في سوهاج: الصغرى 8 والعظمى 24

درجات الحرارة في قنا: الصغرى 9 والعظمى 25

درجات الحرارة في الأقصر: الصغرى 9 والعظمى 25

درجات الحرارة في أسوان: الصغرى 10 والعظمى 26

درجات الحرارة في الوادي الجديد: الصغرى 5 والعظمى 22.