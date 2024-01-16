أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء.. يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار، غدا الأربعاء، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وبالنسبة لأماكن سقوط الأمطار غدا، فيتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك شبوة مائية من 4 إلى 9 صباحا على بعض الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية والسريعة المؤدية من وإلى مناطق من وسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة غدا الأربعاء، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 11 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 15 درجات مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 06 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10 درجات مئوية.