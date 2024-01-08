«طوارئ القناة» تحذر من انخفاض درجات الحرارة وشبورة ضبابية على الطرق غدا

تشهد محافظة الإسماعيلية ومدن قناة السويس، خلال الساعات الأولى من غد الثلاثاء، انخفاضا جديدا في درجات الحرارة بالتزامن مع بدء شهر طوبة، والمنخفض الجوي الذي تشهده عدة محافظات.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إن غدًا الثلاثاء 9 يناير، تشهد مدن القناة انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة نهارًا بقيم تتراوح من درجة إلى درجتين، مع انخفاض أكثر خلال ساعات الليل.

طوارئ القناة تحذر من شبورة ضبابية صباحا

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ من تكون شبورة ضبابية في الساعات الأولى من الصباح على طرق محافظات مدن القناة وسيناء، مثل طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي والإسماعيلية السويس الصحراوي والإسماعيلية بورسعيد.

كما تزيد كثافة الشبورة في الساعات الأولى من الصباح على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية وطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي والإسماعيلية القاهرة الزراعي وأيضا طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي.

تحذيرات للسائقين والمواطنين من الشبورة

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين وسائقي السيارات من الشبورة الضبابية التي تشهدها الطرق صباحا، مطالبة المواطنين ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وعدم زيادة السرعات عن 60 كيلو في الساعة.

كما ناشدت السائقين بضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور حال طلبهم التوقف عن الحركة المرورية والتأكد من عمل ماسحات الزجاج بالسيارة والإضاءة الإمامة والخلفية خلال التحرك في الساعات الأولى من الصباح.