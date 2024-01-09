حالة الطقس غدا الأربعاء.. أمطار ورياح وانخفاض في درجات الحرارة

تشهد البلاد بداية من يوم غدٍ الأربعاء انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجة مئوية، مع وجود عددٍ من الظواهر الجوية التي تضرب أغلب أنحاء البلاد، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس والظواهر الجوية غدًا

وأوضحت «الأرصاد» أنّ حالة الطقس غدًا تكون مائلة للبرودة خلال النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وكذلك على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، تكون شديدة البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، ومن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا:

- تكوّن الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وأقصى جنوب سلاسل البحر الأحمر.

- أمطار خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متفرقة.

- نشاط رياح على الأنحاء كافة على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.