الفصائل الفلسطينية تدعو أجهزة الأمن لمساندتها في حربها ضد الاحتلال الإسرائيلي

في تحول جديد في لهجة الفصائل الفلسطينية لأول مرة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أفصح بيان فلسطيني عن دعوة الفصائل أشقاءهم من الأجهزة الأمنية الفلسطينية من يحملون السلاح لدعم الفصائل في حربها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أعداد الجرحى

كشف بيان للفصائل الفلسطينية مساء اليوم الأربعاء، عن وقوع أكثر من 60 ألف جريح منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهم في نفس الوقت محرومون من السفر لتلقي العلاج في ظل التضييقات الأمنية التي تمارسها إسرائيل على المعابر المختلفة في غزة.

مطالبة أجهزة الأمن الفلسطينية بدعم الفصائل

وذكر البيان الذي نقله «تليفزيون فلسطين» اليوم الأربعاء، أن أكثر من 800 ألف فلسطيني في غزة يواجهون حرب تجويع، في ظل وقوع أكثر من 2000 مجزرة للاحتلال خلفت ما يزيد على 31 ألفا من الشهداء والمفقودين، في الوقت الذي دعت الفصائل الفلسطينية أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى الانضمام بأسلحتهم لإخوانهم في المقاومة الفلسطينية لرد عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي يقصف غزة دون هوادة على مدار أكثر من 102 يوم.

إسقاط طائرة بدون طيار إسرائيلية

في الوقت نفسه، أشارت الفصائل إلى أنها استطاعت إسقاط طائرة إسرائيلية من نوع «كواد كابتر» خلال تنفيذها مهمة استخباراتية في مخيم البريج وسط القطاع اليوم الأربعاء.