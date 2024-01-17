نتنياهو يخضع لشروط الفصائل الفلسطينية.. وافق على إدخال أدوية لغزة دون فصحها

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، عن موافقة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على السماح لشحنة أدوية موجهة للمدنيين في قطاع غزة والمحتجزين الذين تحتجزهم الفصائل في القطاع دون الحاجة لفحصها أولاً من قبل الاحتلال.

توفير مساعدات إنسانية للمدنيين

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنه من المتوقع أن تصل الشحنة القادمة من قطر إلى قطاع غزة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها دخول شحنة إلى القطاع دون أن تتم فحصها أولاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب.

وتوصل الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية إلى اتفاق يوم الثلاثاء يهدف إلى توفير مساعدات إنسانية للمدنيين في قطاع غزة وتوفير الأدوية للمحتجزين الإسرائيليين في القطاع، وتم الإعلان عن هذا الاتفاق من قبل وزارة الخارجية القطرية التي قادت عملية التوسط بين الجانبين.

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، عن نجاح وساطة قطر بالتعاون مع فرنسا في التوصل إلى اتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل، ويشمل الاتفاق إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، خاصة في المناطق الأكثر تأثرًا وتضررًا، وبدوره، سيتم توفير الأدوية التي يحتاجها المحتجزون في القطاع.

الأدوية ستنقل عن طريق ممثلين قطريين

وأكد نتنياهو أن أن الأدوية ستنقل عن طريق ممثلين قطريين في قطاع غزة إلى وجهتها النهائية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا» عن الأنصاري أن الأدوية والمساعدات سترسل يوم الأربعاء إلى مدينة العريش المصرية عن طريق طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية، ومن المقرر نقلها بعد ذلك إلى قطاع غزة.

وتشهد الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تدهورًا متزايدًا، نتيجة الحصار الذي فرض على القطاع منذ بداية الحرب، وتطالب المنظمات الدولية وغير الحكومية بتسريع وزيادة إدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان في القطاع.