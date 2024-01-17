إشادة دولية بدور مصر في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا تناولت فيه زيارة سيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة لمعبر رفح البري، وتفقدها للمساعدات الإنسانية المرسلة للقطاع من قبل مصر والدول الداعمة للفلسطنيين.

إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

وسرد التقرير، أبرز تصريحات كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، التي قالت فيها إنها التقت بوزراء الخارجية والدفاع والتضامن الاجتماعي المصريين، وبحثت معهم سبل إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في أسرع وقت ممكن، مشيدا بالدور المصري المبذول لإيصال المساعدات الدولية للقطاع.

مجهودات جمعية الهلال الأحمر المصري

وأظهر التقرير الذي عرضته قناة القاهرة الإخبارية إشادة كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بمجهودات جمعية الهلال الأحمر المصري في تجهيز الكم الكبير من المساعدات الإنسانية خلال الفترة الماضية.

وأفاد التقريربأن سيجريد كاخ قد عينت من قبل الأمم المتحدة كمنسقة للإشراف على شحنات الإغاثة عقب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720 الصادر في ديسمبر الماضي ويدعو القرار إلى ضرورة وصول المساعدات الإنسانية للفلسطنيين بشكل فوري وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة