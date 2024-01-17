الإعلامية دانا مدحت: العدوان الغاشم على قطاع غزة دفع دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى حافة الهاوية

قالت الإعلامية دانا مدحت، إنّه بعد أكثر من 100 يوم من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وهو الأطول في تاريخ هذا الصراع لم تظهر بعد مؤشرات تدل على قرب انتهائها رغم تدمير القطاع بشكل غير مسبوق، والذي أحدث كارثة إنسانية هي الإنسانية في تاريخ العالم.

وأضافت «مدحت» خلال حلقة اليوم من برنامج «كلام في السياسة»، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «كان لهذا العدوان تأثير على الداخل الإسرائيلي نظرا لفشل الاحتلال في تحقيق أهدافه المعلنة وهو ما انعكس بالتصدعات داخل حكومة بنيامين نتنياهو».

وتابعت الإعلامية، أن العدوان الغاشم على قطاع غزة دفع دولة الاحتلال الإسرائيلية إلى حافة الهاوية بسبب الانقسامات التي ضربت الداخل الإسرائيلي وبسبب الضغوط على القيادات من قبل الشارع والمعارضة للإعلان عن هدنة إنسانية والاتجاه نحو اتفاق للإفراج عن المحتجزين وتقديم الاستقالة والاعتراف بالفشل في أحداث السابع من أكتوبر.