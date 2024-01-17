رسالة حادة من بن غفير إلى نتنياهو بسبب شحنة أدوية.. ما هي تفاصيل القصة؟

رسالة حادة وجهها وزير الأمن الداخلي للاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، طالبه فيها بتحمل المسؤولية بشكل جدي فيما يتعلق بما يحدث في قطاع غزة، وبالأخص السماح لدخول شحنات أدوية إلى القطاع، بدون فحصها أولاً من جيش الاحتلال.

رسالة حادة من بن غفير إلى نتنياهو

وجاءت الرسالة الحادة من بن غفير إلى نتنياهو بعد أن توصلت حكومة الاحتلال والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إلى اتفاق أمس الثلاثاء، يقضي بادخال مساعدات إنسانية وأدوية للمحتجزين الإسرائيليين في القطاع الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفق ما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الناطقة باللغة العبرية.

ووافق بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، على السماح بدخول شحنة مساعدات طبية إلى قطاع غزة اليوم الأربعاء، دون أن يتم تفتيشها، في إجراء يتم اتخاذه للمرة الأولى منذ بدء العدوان على القطاع الفلسطيني في أعقاب عملية «طوفان الأقصى»، في السابع من أكتوبر الماضي.

بن غفير: منع دخول المساعدات بدون تفتيش

وأكد بن غفير في رسالته إلى نتنياهو: «إن إجراءات تفتيش المساعدات هي من مسؤولية الجيش وقوات الأمن، ولكن يجب التأكد من أن تلك المساعدات، التي يفترض أنها تحمل أدوية ومساعدات للمحتجزين، لا تحمل معها أيضاً الأسلحة والذخيرة ومعدات للفصائل الفلسطينية، هذه مسؤوليتكم ومسؤولية مجلس الوزراء الحربي والمصغر».

وتابع: «أنه في حالة رفض إحضار الشاحنات وتفتيشها، فما على مسؤولي الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، إلا عدم السماح بإدخالها دون تفتيش»

واختتم بن غفير رسالته إلى نتنياهو بقوله: «إن هذه الإجراءات بالتأكيد هي ضمن مسؤوليتك وسلطتك، بالطبع الشحنات تتضمن أدوية للمحتجزين، ولكنها تتضمن أكسجين للفصائل الفلسطينية لمواصلة القتال، هذا جنون».