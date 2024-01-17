أهالي محتجزين إسرائيليين في غزة يطالبون بايدن بالضغط على نتنياهو للإفراج عنهم

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، مساء اليوم الأربعاء، بأن أهالي المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، طلبوا من إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، للسعي للإفراج عن ذويهم المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت «القاهرة الإخبارية» أن أهالي المحتجزين في قطاع غزة يتهمون نتنياهو بعرقلة جهود استعادة ذويهم، كما أشارت القناة إلى أن عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون بالتنسيق المشترك بين الجمهوريين والديمقراطيين، للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة.