محمود مسلم: إسرائيل تحاول توسيع نطاق الحرب على عكس رغبة أمريكا

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» وعضو مجلس الشيوخ، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تحاول توسيع نطاق الحرب على عكس رغبة أمريكا، وبالتالي فإنها تضرب في جنوب لبنان، وأي مكان آخر لتوسيع النطاق مع إيران بشكل أكبر لتغطي على جرائمها بشكل أو بآخر في قطاع غزة.

وأضاف «مسلم»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال موجود نتنياهو حتى يوم توقف الحرب، حيث سيحاكم، وبالتالي، فإنه يحاول إطالة أمد الحرب أطول فترة ممكنة.

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، وعضو مجلس الشيوخ: «من الأمور التي كُشفت في الأزمة الراهنة أن المجتمع الإسرائيلي ليس محبا للسلام كما كان يروج بعض أتباع أمريكا من محبي السلام بشأن تغير مجتمع إسرائيل وأصبح عاشقا للسلام، من الواضح أن عشقه للدم أكبر من عشقه للسلام، كما أنه مغرور ومتغطرس بشأن قوته، واكتشف في السابع من أكتوبر أن كل ذلك وهم، ما جعله يصبح شغوفا بالدماء بشكل أو بآخر».