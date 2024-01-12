محمود مسلم: العملية العسكرية الإسرائيلية فشلت لأنها استهدفت الشعب الفلسطيني

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن الأكاذيب الإسرائيلية التي تروجها في محكمة العدل الدولية بشأن مصر تهدف للوقيعة بين مصر وفلسطين، ولماذا لم ترد إسرائيل على التصريحات المصرية خلال التسعين يوما الماضية، والتي تقول إن المعبر مفتوح 24 ساعة؟

وأضاف «مسلم»، خلال استضافته على قناة «الغد»، أن المعبر مفتوح من جانب مصر، لكن من يملك المعبر من الناحية الأخرى هي الآلات العسكرية الإسرائيلية، وكل من يزور المعبر من زعماء ومسؤولين أممين لماذا لم يدخلوا إلى غزة؟ لأنهم يعرفون أن المنطقة المقابلة عسكرية لا يمكن أن يدخلوا إليها.

وأشار إلى أن إسرائيل قالت في المحكمة كذبا إن حماس تمارس إبادة جماعية ضد إسرائيل، كما أن ممارستها في غزة هي دفاع عن النفس وأنهم يستهدفون حماس وليس الشعب الفلسطيني، وهذا يعني أن هذه الحملة العسكرية فاشلة لأن ما تم إنجازه في الحملة حتى الآن هو إبادة جماعية للشعب الفلسطيني وليس حماس.