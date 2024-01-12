محمود مسلم: أكاذيب إسرائيل محاولة لتقليص دور مصر في الضغط لوقف الحرب

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن إسرائيل تزعم أن مصر تمنع دخول المساعدات لقطاع غزة، فإذا كانت المشكلة في معبر رفح فلماذا لا تُدخل إسرائيل المساعدات وحركة التجارة عبر 6 معابر مع المناطق المحتلة.

وأضاف «مسلم»، خلال استضافته على قناة «الغد»، أن مصر تصرح كل يوم لإسرائيل بضرورة فتح المعبر، وكل مرة تؤكد إسرائيل أنها لن تفتحه ولن تسمح بدخول الوقود والمساعدات وهذا يثير الغرابة، فإسرائيل ليست فاشلة فقط في الحرب ولكن في الكذب أيضا.

لجنة دخول المساعدات دليل على كذب إسرائيل

وأشار إلى أن هناك لجنة تضم مصر وإسرائيل وأمريكا خاصة بدخول المساعدات، وهذا دليل على كذب إسرائيل، فإذا كانت الأمور متاحة فلماذا يتم تشكيل لجنة لهذه الأمور؟ كما أن إسرائيل تعرقل دخول المساعدات لأنها ترغب في تفتيشها وهذا يستغرق أوقاتا كثيرة، وهذا دليل آخر على كذبها.

ولفت إلى أن الضغط الدولي ضروري لوقف هذه الحرب، خاصة أن كل يوم يمر يُثبت فشل العملية العسكرية، فإسرائيل كانت تزعم أن الأمور ستستغرق عدة أيام وينتهي الأمر، إلا أنه بعد مرور أكثر من 100 يوم لم تقض على حماس أو تفرج عن الرهائن لكنها تدمر البنية التحتية وتستهدف المدنيين.

والمبادرة المصرية ما زالت مطروحة وتعد الحل الأمثل لوقف هذه الحرب

وعن ملف التفاوض، أكد أن الدور المصري لم يتراجع ومستمر رغم كل الأكاذيب، ومصر تدرك أن هذه الأكاذيب محاولة لتقليص دورها في الضغط على إسرائيل والمجتمع الدولي لوقف هذه الحرب، والمبادرة المصرية ما زالت مطروحة وتعد الحل الأمثل لوقف هذه الحرب.

وتابع: «ليطمئن أهل غزة أن إخوانهم في مصر قيادة وشعبا وحكومة يقفون مع فلسطين، مصر التي ضحت بالكثير على مدى تاريخها من أجل القضية الفلسطينية لن تتوانَ لحظة في دعم الشعب الفلسطيني بكل ما تملك، ومصر نجحت في إيقاف أفكار مثل التهجير والنزوح».