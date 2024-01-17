محمود مسلم: دور مصر هو المحور الأساسي والمدافع الرئيسي عن الحقوق الفلسطينية

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن الأزمة الراهنة في فلسطين وقطاع غزة ألقت بظلالها على موضوعات ومحاور وقيم كثيرة.

وأضاف «مسلم»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «أثناء دفن المدنيين الفلسطينيين دفنا معهم كل القيم الإنسانية والقانون الدولي وحقوق الإنسان التي طالما تحدث العالم عنها وخاصة الغرب».

أهمية دور مصر في مثل هذه القضايا

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، وعضو مجلس الشيوخ: «تأكد أهمية دور مصر في مثل هذه القضايا بالعكس لما كان يعبث بعض الناس في السنوات الماضية بشأن نهاية الريادة والدور المصري، ولكن دور مصر في القضية الفلسطينية الحالية هو المحور الأساسي والمدافع الرئيسي عن الحقوق الفلسطينية، كما أن بعض الأفكار انتهت وماتت مع الذين ماتوا في قطاع غزة مثل التهجير والنزوح التي رفضتها القيادة المصرية والشعب المصري».