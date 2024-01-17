استطلاع رأي: «نتنياهو» مهدد بالإطاحة.. و«جانتس» الأوفر حظا لرئاسة الحكومة

أفاد استطلاع رأى أعده ونشره المعهد الإسرائيلى للديمقراطية، حول رغبة المجتمع الإسرائيلى فى تغيير قيادته السياسية بعد انتهاء الحرب، بحصول رئيس حزب «معسكر الدولة» بينى جانتس، على تأييد ربع المستطلعين تقريباً لتولى رئاسة الوزراء بنسبة 23%، بينما حل بنيامين نتنياهو رئيس حزب الليكود بالمركز الثانى بـ15%، وانخفضت فرص مرشحى اليمين، إذ حصل وزير الأمن الداخلى إيتمار بن غفير على نسبة 1.5%، ويوسى كوهين، الرئيس السابق لـ«الموساد»، على 1%.

ومن بين مرشحى يسار الوسط المعتدلين لرئاسة الوزراء بعد الحرب بخلاف بينى جانتس، نفتالى بينيت الذى حصل على نسبة 6.5% فى الاستطلاع، ويائير لابيد (6٫2%).

وحول فشل القيادات السياسية الإسرائيلية فى تحقيق الأهداف التى أعلنتها مع بداية الحرب على قطاع غزة، رد المستطلعون على سؤال «إلى أى مدى تنجح دولة إسرائيل فى تحقيق أهداف الحرب التى حددتها الحكومة، القضاء على حركة حماس وإطلاق سراح المختطفين؟»، بأن متوسط النجاح فى القضاء على حماس بلغ 36%، أما فيما يتعلق بالإفراج عن المختطفين، فإن الإجابة الأكثر شيوعاً هى أنه لم يكن هناك نجاح يذكر بنسبة 42%.

وتظاهر مئات المستوطنين أمام مبنى «الكنيست» فى القدس المحتلة، الاثنين الماضى، وطالبوا باستقالة الحكومة، بعد مرور أكثر من 100 يوم على بدء الحرب فى قطاع غزة، من دون أنْ يحقق جيش الاحتلال أياً من أهدافه المعلنة بشأن الحرب، وبحسب «رويترز»، فإن كثيرين من المستعمرين يفضلون رحيل «نتنياهو» ويتهمونه بالفشل فى الحفاظ على أمن الأراضى المحتلة، وأظهرت استطلاعات الرأى فى إسرائيل أن الغالبية تُفضل رحيله بسبب إخفاقاته المتعددة منذ 7 أكتوبر.

وتحدثت تقارير صحفية عن توقعات خلافة رئيس الوزراء، وصعود شعبية رئيس أركان الجيش السابق جانتس، الذى يُنظر إليه على أنه يتنافس منذ فترة طويلة مع العديد من أعضاء حزب الليكود المحنكين على خلافة رئيس الوزراء، ومنهم وزير الخارجية يسرائيل كاتس، والنائب البرلمانى يولى إدلشتين، كما طُرح اسم يوسى كوهين رئيس المخابرات الإسرائيلية السابق ليحل محل «نتنياهو»، إذ أعطت بعض الاستطلاعات حزبه 12 مقعداً من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120.

وعسكرياً، لم ينجح نتنياهو فى استعادة محتجز واحد وكل من تمت إعادتهم كان بسبب مبادرة من فصائل المقاومة أو بسبب الهدنة التى أقيمت لأيام بين الجانبين، وشهدت تسليم عدد من الرهائن بوساطة مصرية وعبر منفذ رفح البرى، وتوترت العلاقة بين نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال الإسرائيلى يوآف جالانت، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية، وشهدت اجتماعات مجلس الحرب المصغر شداً وجذباً بين أعضاء المجلس بسبب العدوان على قطاع غزة.

زعيم «الليكود» 15%.. و«بن غفير» 1.5%.. وتراجع كبير لمرشحى اليمين

وتسربت تقارير عن وجود خلافات داخل مجلس الوزراء المصغر، حيث وجه إيتمار بن غفير، وزير الأمن الداخلى‭‭‭ ‬‬‬اليمينى المتطرف، انتقادات شديدة إلى بينى جانتس، وزير الدفاع الإسرائيلى السابق المنتمى لتيار الوسط، والذى انضم إلى حكومة الطوارئ التى أعلنها «نتنياهو» ومجلس وزراء الحرب.