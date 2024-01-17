محمود مسلم: فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لن تُوجد مرة أخرى في الكتابات

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لن تُوجد مرة أخرى في الكتابات كما كانت من قبل، مواصلا، أن أمريكا عادت مرة أخرى للشرق الأوسط في ظل الحرب الراهنة، بعدما كان يُعتقد أنها انسحبت وأولت جُل اهتمامها بمنطقة الصين وشرق آسيا.

وأضاف «مسلم»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «أمريكا لم تعد كلاعب، ولكنها عادت بأسلحتها وكطرف كبير، على عكس قوى أخرى لم تتدخل إلا في مجلس الأمن بأطروحات».

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» وعضو مجلس الشيوخ: «رغم صعوبة وغلاظة ما حدث في غزة، لكن القضية الفلسطينية عادت مرة أخرى إلى مرحلة التفكير والوجود على الأقل في ضمائر الشعوب، واشتعل الصراع الأمريكي الإيراني بشكل كبير».

وذكر، أن أدوات إيران أصبحت واضحة في المنطقة، وكذلك أدوات أمريكا ودفاعها عن إسرائيل بشكل فج: «لا نعرف متى ينتهي هذا الصراع، فقد ضربت أمريكا الحوثيين رغم أن الحوثيين كانوا يضربون السعودية وبعض دول الخليج ولم تقترب واشنطن رغم وجود قواعد لها بالمنطقة وارتباطها بعلاقات جيدة مع دول الخليج».