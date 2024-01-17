عزت إبراهيم: أفكار إسرائيل بشأن «حرب الوجود» و«الدفاع عن النفس» انتهت بعد أفعالها في غزة

قال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي وقعت في فخ كبير في الحرب الراهنة، موضحًا: «مشهد محكمة العدل الدولية كاشف بشكل كبير للفجوة الواسعة بين تصورات إسرائيل عن نفسها وقوتها وتصورات العالم اليوم لما يجري على الأرض في غزة».

وأضاف «إبراهيم»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «إسرائيل اعتمدت على مسألة الدفاع عن نفسها طوال الوقت، وأن هذه حرب وجود، ولكن كل تلك الأفكار انتهت بعد المجازر التي ارتكبتها في قطاع غزة».

وتابع رئيس تحرير الأهرام ويكلي: «نتنياهو أطلق تصريحا قال فيه إن هذه الحرب ستكون ممتدة حتى عام 2025، وأرى هناك سنة كاملة حتى يأتي ترامب إلى السلطة وستكون مسألة كارثية بالنسبة للوضع في المنطقة مع اتساع دائرة الصراع وتوسيع رقعة الصراع، وأعتقد أن الاحتلال سيستمر في تقليل وتيرة العمليات في قطاع غزة أملا في تحقيق جزء من الأهداف مثل القضاء على البنية التحتية لحماس ومحاولة إبرام صفقات متتالية للإفراج عن عدد من المحجتزين في القطاع من الإسرائيليين والأجانب».