عماد الدين حسين: الموقف الأمريكي داعم لإسرائيل بشكل مطلق لكنه مختلف معه بالتفاصيل

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن غالبية الكتابات في الصحافة الإسرائيلية إلا ما ندر تتحدث عن ضرورة الوقوف خلف الجيش حتى ينتصر، وتأجيل اليوم التالي ويوم الحساب، لأن هناك انقساما حاليا في ضرورة وجود لجنة من الجيش تحقق الآن أم تكون لجنة التحقيق العامة فيما حدث، مردفا: «أوجه الصراع بين نتنياهو وجالانت هو مَن سيحاسب مَن أولا حتى يهرب بجلده من المساءلة».

وأضاف «حسين» خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن هناك مجموعة كبيرة من الانقسامات تعكسها الصحافة الإسرائيلية إلى حد ما، فهناك انقسام بين نتنياهو والمتطرفين، فالبعض يعتقد أن نتنياهو متطرف ديني، لكن الحقيقة أنه ليس متطرفا دينيا لكن متطرفا قوميا علمانيا، ولأنه يرغب في الجلوس في السلطة أكبر وقت ممكن وبالتالي يمكنه التحالف مع أي شخص مقابل البقاء.

وأشار إلى أن هناك انقسام بين نتياهو واليمين من جهة وما بين الوسط وجموع المواطنين، الذي عكسته التعديلات القضائية، وهناك صراع بينه وبين «جالنتس» في خلافته الفترة المقبلة، وبالتالي هناك انقسامات أفقية ورأسية، مؤكدا أن الموقف الأمريكي داعم لإسرائيل بشكل مطلق لكنه مختلف معه بالتفاصيل.