«علوم البحار» يوقع بروتوكولا لإنشاء مركز تدريب مشترك لأفريقيا والشرق الأوسط

وقّع الدكتور عمرو حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، ومايكل لودج السكرتير العام للسلطة الدولية لقاع البحار التابعة للأمم المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون لإنشاء مركز التدريب المشترك لأفريقيا والشرق الأوسط.

وبحسب ما كشفه الدكتور عمرو حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، في كلمته على هامش التوقيع، فإن المركز يعد الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد أن اختيار مصر لاستضافة هذا المركز نتيجة لدورها المحوري وريادتها في مجال علوم البحار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة لأن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد يعد أقدم المعاهد المتخصصة بمجال علوم البحار في المنطقة.

أهداف المركز التدريبي

وأرجع «حمودة» أهمية المركز لتعزيز فرص وبرامج التدريب وبناء القدرات المعدة لمواطني الدول النامية في الأنشطة المتعلقة بقاع البحار وتحفيز وتعزيز إجراء البحوث العلمية البحرية في الدول النامية.

وأكد أنه من خلاله سوف يتم نقل التكنولوجيا لدول إفريقيا والشرق الأوسط، موضحا أن العام القادم سيصل احدث مركب من كوريا طوله 98 مترا لاستخدامه في الأبحاث العلمية بالبحار، مشيرا إلى جاهزية المعهد لاستقبال المتدربين من جميع دول العالم.