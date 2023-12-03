دعاء سورة الواقعة للغنى وتسديد الديون وتسهيل الزواج.. ردده قبل النوم

يصف بعض العلماء «سورة الواقعة» بالكنز الثمين لأنها تزيد رزق المؤمن وتمنع عنه الفقر حال داوم على قرءاتها بشكل متواصل، ولذلك لما روي عن ابن مسعود أنّه سمع رسول الله يقول «من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدًا».

قراءة سورة الواقعة للغنى وتسديد الديون

وحول فضل قراءة سورة الواقعة قبل النوم، ردّ الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال إجابته على سؤال نصه: «هل قراءة سورة الواقعة تجلب الرزق أم أنّ الأرزاق مكتوبة»، قائلا إنّ سورة الواقعة لها فضل كبير في سعة الرزق، ومن داوم على قراءتها يوميا قبل النوم لم يصبه فقر قط لحديث النبي المذكور في الأعلى.

سورة الواقعة لمنع الفقر

وبخصوص زيادة سورة الواقعة للرزق، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنّ الأقدار مكتوبة عند الله عز وجل، إلا أنّ هناك أسباب قد تغير الأقدار، وبينها سورة الواقعة التي تزيد الرزق، وصلة الرحمة وتطيل العمر، والدعاء يغير الأقدار، وعلى المسلم أن يأخذ بالأسباب والله يفعل ما يشاء.

موعد قراءة سورة الواقعة

وحول موعد قراءة سورة الواقعة، أكد الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، أنّ الوقت الصحيح لقراءة سورة الواقعة يكون بعد صلاة العشاء، ولا لا مانع للمسلم أن يقرأها بعد الفجر، لأنّ القرآن يُقرأ في أي وقت، وإذا أراد المسلم التعبّد لله في ليلة معينة أو قيام معين فهذه أشياء إجرائية وليست شرعية.

دعاء سورة الواقعة لتيسير الزواج

وحول دعاء سورة الواقعة لتيسير الزواج وزيادة الرزق ومنع الفقر، أكد الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، في فيديو بثّه عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، أنّ هناك العديد من الأدعية التي يقرأها المسلم بعد قراءة سورة الواقعة ومنها:

«سبحان ربي العظيم سبحان زي العزة والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًا على نبيك سيدنا محمد صل الله عليه وسلم، اللهم إنا نتوجه إليك بحبيبك سيدنا محمد صل الله عليه وسلم الشافع المشفع والقاسم لما تعطي من فضلك، وجودك لعبادك وخلقك يا أرحم الراحمين، وبسر بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة».

ما هي الأدعية التي تجلب الرزق؟

وبخصوص دعاء الرزق من سورة الواقعة، أكد «أبو بكر» أنّ هناك العديد من الصيغ لدعاء سورة الواقعة، ومنها:

«اللهم أنزل علينا في هذه الساعة من خيرك وبركاتك ما أنزلت على أوليائك وخصصت به أحبابك، وأذقنا برد عفوك وحلاوة غفرانك، وانشر علينا رحمتك التي وسعت كل شيء، وارزقنا منك محبة وقبولًا وتوبة نصوحًا، وإجابة ومغفرة وعافية يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا مغفرة وعافية تعم الحاضرين والغائبين، والأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تخيبنا مما سألناك ولا تحرمنا مما رجوناك».

ما هو الدعاء الذي يقال بعد قراءة سورة الواقعة؟

ووحول الدعاء الذي يقرأ بعد سورة الواقعة فإنّ للمسلم أن يردد: «اللهم واحفظنا في المحيا والممات إنك مجيب الدعوات، اللهم يسر لنا رزقنا كله بلا تعب ولا منّ من أحد، واكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم رب النبي صل الله عليه وسلم، نتوسل إليك بجاه وبقدر الحبيب محمد صل الله عليه وسلم، إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان يسيرًا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه وطيبه لنا يا أكرم الأكرمين، وإن كان طيبًا فباركه لنا برحمتك يا أرحم الراحمين».

متى يجب قراءة سورة الواقعة للرزق؟

وبخصوص قراءة سورة الواقعة، قال العالم الأزهري إنّ للمسلم أن يردد بعد قراءة سورة الواقعة هذا الدعاء ونصه:«اللهم إن أبواب خلقك قد غلقت ومنافذ الرزق عند عبادك قد ضيقت، ولا أمل لنا إلا فيك يا أكرم الأكرمين، يا محيي الأجساد بعد الممات، يا منشيء كل شيء ولا يصعب عليك شيء، اللهم بحق سيدنا محمد صل الله عليه وسلم الذي رجوتك بقدره يسر لي هذا الأمر الذي أسير فيه»، ويسمي بعدها العبد ما يريد من أمر أو مشروع ونحوه ثم يقول: «وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين».