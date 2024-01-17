دعاء قبل النوم.. 6 كلمات حرص النبي على ترديدها كل ليلة

أدعية قبل النوم تعتبر سنة نبوية شريفة، وردت عن نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث حرص واستمر في ترديدها في كل ليلة، كما أنه -عليه الصلاة والسلام- أوصى بها.

دعاء قبل النوم

وعن هذا الدعاء، أكد مجمع البحوث الإسلامية، أنه فيما ورد عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كان إذا أراد أن ينام وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، وحرص على أن يدعي الله عز وجل بـ6 كلمات ويرددها 3 مرات.

وذكر المجمع، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: النبي داوم على دعاء قبل النوم وأذكار الصباح والمساء، كما أنه أوصانا بالحرص على الأدعية والكلمات المباركة كل صباح ومساء.

وذكرت السنة، أن النبي حرص عند النوم كل ليلة على الدعاء بهذه الكلمات، بالإضافة إلى ترديد دعاء النوم 3 مرات، وبالنسبة إلى هذه الكلمات الست «اللَّهمَّ قِني عذَابك يومَ تَبْعَثُ عِبَادَك».

ما جاء في جامع الترمذي

حيث استشهد بما جاء في جامع الترمذي، عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه، أن النبي كان إذا أرد أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ رأسه، ثم َقَالَ: «اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ» ثَلاثَ مَرَّاتٍ.