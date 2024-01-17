أشرف سنجر: التعامل مع الأزمة الفلسطينية يحتاج إلى درجة كبيرة من العقلانية

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إنّ الأمريكيين قالوا إن تفرد جنوب إفريقيا كدولة عانت من الفصل العنصري وحدها بالدعوى التي حركتها ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية أعطى الملف قوة مقارنة بدخول دول كثر من الدول العربية.

النظرة من الخارج تكون محايدة

وأضاف «سنجر»، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «النظرة من الخارج تكون محايدة ونستطيع سماعها بشكل واضح وجيد لصالح القضية الفلسطينية، وفي تصوري أن هذا التفرد من جنوب إفريقي كنموذج متشابه وليست طرفا في الصراع ولا تلعب دورا وسيطا في تهدئة الصراع أمر مهم».

التعامل مع الأزمة الفلسطينية وغزة

وأوضح خبير السياسات الدولية: «بعض الشباب العربي والشعوب العربية تقودها العاطفة، والتعامل مع الأزمة الفلسطينية وغزة يحتاج إلى درجة كبيرة جدا من العقلانية، مثلا، من المتوقع أن يكون للعرب في ميتشجان تصويت مهم جدا في الانتخابات القادمة، حيث قرروا التصويت ضد بايدن ولن يصوتوا لترامب، لأنه إن فاز في الانتخابات سيكون هذا أمر أسوأ للقضية الفلسطينية».