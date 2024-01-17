رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية: مصر تبذل جهودا مكثفة لدعم فلسطين بقضية جنوب إفريقيا

قال السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن موقف دول الاتحاد الأوروبي من قضية جنوب أفريقيا المرفوعة بمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، التي تتهمها فيها بارتكاب مجازر بشرية بحق المدنيين الفلسطنيين، يعاني من حالة بطء في اتخاذ القرار.

دول ذات تأثير قوي بالاتحاد الأوروبي

وأوضح السفير العرابي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، قائلا: «هناك دول ذات التأثير القوي بالاتحاد الأوروبي، أعلنت موقفها بشكل واضح بمجرد رفع الدعوى، مثل ألمانيا التي أعلنت فيه عن دعمها لإسرائيل».

وتابع رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية قائلا: «كما أن هناك دول ذات تأثير قوي بالاتحاد، لم تعلن حتى الآن عن رؤيتها للقضية المقامة أمام العدل الدولية حتى الآن، مثل فرنسا، الأمر الذي يؤكد أن هناك تباطؤ في اتخاذ قرار من الأوربيين تجاه القضية».

مصر تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة خلال الفترة الحالية مع حلفائها الأوروبيون

بخصوص الدعم المصري للقضية، قال السفير العرابي: «مصر تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة خلال الفترة الحالية مع حلفائها الأوروبيون، لدعم الموقف الفلسطيني أمام العدل الدولية وإدانة الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت بحق أهالي قطاع غزة».