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رئيس وزراء فلسطين: وحدة الموقف العربي يحل القضية ويوقف شلال العنف

كتب:

هاجر عمر
01:03 ص | الأربعاء 17 يناير 2024
دكتور محمد أشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني

دكتور محمد أشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني

أكد دكتور محمد أشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني، أن هناك توجها أن تقود السعودية الحراك العربي الدولي من أجل فلسطين، متابعا أن هناك فرصة تاريخية حاليا لحل القضية الفلسطينية بعد شلال الدم الذي حدث في غزة والضفة الغربية.

الحراك العربي في حالة ديناميكية متواصلة

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني خلال حوار مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة» عبر فضائية ON، أن الحراك العربي في حالة ديناميكية متواصلة، معربا عن آمال الفلسطينيين في رؤية نتائج.

وحدة العرب ستحقق لفلسطين مستقبلا مشرقا 

وأوضح أشتية، أن وحدة العرب إذا تكتلوا على أرضية مصالحهم ومخاطبة العالم على أساس المصالح المشتركة سوف يحقق إنجازات غير مسبوقة، وإلا سيبقى العالم العربي قابعا في أرضية ومسلسل الأمنيات، مشيرا إلى أن تحقيق الموقف العربي الموحد سيحقق لفلسطين المستقبل المشرق.

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