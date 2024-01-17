«كفر الشيخ العام» الأولى على الجمهورية في إنهاء قوائم انتظار عمليات العظام

أعلنت غرفة قوائم الانتظار بوزارة الصحة والسكان، أنّ مستشفى كفر الشيخ العام حصلت المركز الأول في إنهاء قوائم انتظار عمليات العظام، حيث تم إجراء 128 حالة ما بين متقدمه وذات مهارة، وذلك انطلاقاً من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإنهاء قوائم الانتظار.

تقديم خدمات الرعاية الطبية بصورة أفضل للمواطنين

ومن جانبه، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّ المنظومة الصحية بالمحافظة تشهد تطويراً كبيراً بإطلاق حزمة من الخدمات الصحية العاجلة للمواطنين، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الصحية التي ساهمت في تقديم خدمات الرعاية الطبية بصورة أفضل للمواطنين، واستفادت منها محافظة كفر الشيخ بشكل كبير.

وأوضح الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ الخدمات التي تُقدمها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإنهاء قوائم الانتظار مجانًا بالكامل، مؤكدًا أنّ المريض لا يتحمل أي أعباء مادية.

مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

جدير بالذكر أنّ مبادرة إنهاء قوائم الانتظار منذ إطلاقها ساهمت في تفعيل منظومة إلكترونية موحدة، للربط بين الجهات المُصدرة لقرارات العلاج سواء على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي، بناءً على السعة الاستيعابية لكل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المرضى الذين يحتاجون لتدخلات جراحية من العمليات التي تشملها المبادرة، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المُخصص لمتابعة حالات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار من هنا، منوهةً إلى استقبال استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300.