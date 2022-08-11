وفاة مريض ثان متأثرا بإصابته في حريق مستشفى كفر الشيخ العام

لقي مريض ثان مصرعه، من بين 12 مريضا تم تحويلهم من مستشفى كفر الشيخ العام إلى عدد من المستشفيات الحكومية الأخرى، بعد نشوب حريق أمس داخل غرفة عناية الباطنة بالطابق الثاني، ليخلف الحادث بذلك وفاة شخصين أحدهما شخص مسن يبلغ من العمر 77 عاماً لقي مصرعه أمس.

وفاة الحالة الثانية

وكانت الأطقم الطبية بمستشفى كفر الشيخ العام قد قامت بتحويل عدد من المرضي من المتواجدين داخل غرفة حريق قسم العناية المركزة للباطنة، عبر سيارات الإسعاف إلى عدد من المستشفيات الأخرى، بعدما وقع الحريق صباح أمس الأربعاء بالمستشفى، ليلقى شخص آخر يدعى «م . ح»، 28 عاماً، مصرعه، بعدما نُقل ضمن عدد من المرضى الذين تم تحويلهم لمستشفى العبور للتأمين الصحي بمدينة كفر الشيخ، ليرتفع بذلك حالات الوفاة جراء وقوع الحادث إلى حالتين أحدهما شخص مسن.

تحويل الحالات لمستشفيات أخرى

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، انتقل إلى موقع الحادث، ووجه بسرعة نقل المرضى جراء حدوث حريق داخل غرفة عناية الباطنة بالمستشفى العام لغرف عناية بمستشفيات سيدي غازي، ودسوق، وقلين، والعبور، مع توفير كل المستلزمات الطبية لهم ورعايتهم بشكل مستمر. وحُرر محضر بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق التحقيقات في ملابسات الحادث.