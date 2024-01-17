القس أرميا عبده: «الغطاس» عيد مصري وله طقوس دينية خاصة

يحتفل الأقباط في مصر بعيد الغطاس والذي يوافق السبت 20 يناير الجاري، وتحتفل فيه الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الظهور الإلهي، ويطلق عليه شعبيًا «الغطاس»، ويُعد عيدًا مصريًا.

سبب تسمية العيد بـ«الغطاس»

وقال القس أرميا عبده، مسؤول لجنة الأزمات والحوادث بمطرانية بني سويف، إن سبب تسمية عيد الظهور الإلهي بعيد الغطاس، يرجع إلى أن المعمودية تتم بالتغطيس ليولد الأنسان الولادة الجديدة، وهو عيد مصري يرتبط بالكنيسة الأرثوذكسية، ويحمل الهوية المصرية، لأن ذلك العيد مرتبط منذ قديم الأول في مصر بالاحتفال حول نهر النيل.

موعد عيد الغطاس في مصر

وتابع: «عيد الغطاس، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم السبت المقبل، هو تذكار لمعمودية السيد المسيح على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن، والمعمودية حسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تتم بالتغطيس ليولد الانسان الولادة الجديدة، ونحن في عيد الغطاس نتذكر عماد السيد المسيح في نهر الأردن».

أطعمة وفاكهة مرتبطة بعيد الغطاس

وأشار القس أرميا، إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية لها أبعاد روحية للعيد، وأبعاد طقسية في العبادة، حيث يرتبط هذا العيد من قديم الأزل في مصر بالاحتفال حول نهر النيل، وبالفاكهة المصرية مثل البرتقال الذي كان يزين بالأنوار والشموع وأعواد القصب، لافتًا إلى أن الأعياد فرصة ليلتقي الأنسان بالله مصدر الفرح، ويتقدم بقلب تائب، فالتوبة هي مفتاح الفرج وجلب الخير للبشرية، وسبب عناء وعار الشعوب الخطية.