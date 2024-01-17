انطلاق فعاليات حملة «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا» بسوهاج

انطلقت في محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، أولى لقاءات حملة دعم الصناعة الوطنية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات، والتي تنفذها مراكز النيل للإعلام على مستوى الجمهورية، وذلك لتشجيع المنتج المحلي والحث على العمل والإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والحد من الاستيراد وتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

توفير اللوجستيات الحديثة والمعاصرة

وجاء لقاء اليوم بمركز التدريب المهني بسوهاج، حيث حاضر المهندس محمد يمني، مدير المركز والذى أوضح جهود الدولة فى دعم الشباب من خلال برامج التدريب التحويلي للشباب من خلال مراكز التدريب المنتشرة على مستوى الجمهورية، وفي سوهاج يتميز المركز بتوفير اللوجستيات الحديثة والمعاصرة اللازمة لتدريب الشباب وإكسابهم الخبرة والمهارة.

فرصة تدريبية تؤهل لسوق العمل

وقام فريق عمل مركز النيل بتعريف الشباب على الدورات المتاحة بالمركز، والتي تنوعت بين خياطة وصيانة محمول وأجهزة حاسب آلي، وكذلك على مراحل تدريب الشباب والمنتجات التي تم تنفيذها فى المركز، وأثنى الشباب على فريق التدريب بالمركز والذى يوفر لهم فرصة تدريبية تؤهلهم لسوق العمل وتكسبهم المهارة والخبرة اللازمة وتجعل منهم نواة لرواد أعمال، وتفتح لهم مجالات متنوعة في سوق العمل وتوفر لهم معارض لتسويق منتجاتهم.