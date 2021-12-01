رئيس جامعة أسيوط يتفقد مركز النيل للتنوير والإشعاع الثقافي قبل افتتاحه

تفقد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، يرافقه الدكتور شحاتة غريب نائبه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد السلام نوير، عميد كلية التجارة، الأعمال الجارية بمركز النيل للتنوير والإشعاع الثقافي، بحضورعدد من أعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية، والتي تضم عدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات، وعز الدين المنصوري، مدير عام رعاية الشباب، والدكتور أحمد شريت، مدير إدارة الاتحادات الطلابية.

المركز مقرر افتتاحه مطلع 2022

وأشار رئيس جامعة أسيوط عن استكمال كافة الأعمال اللازمة لإنهاء تجهيز مركز النيل للتنوير والإشعاع الثقافي والمقرر افتتاحها في مطلع العام القادم 2022، مشيرا إلى أن المركز شهد أعمال تطوير واسعة وشاملة لتحديث إمكانياته ورفع كفاءته وتزويده بأحدث الأجهزة والمعدات المستخدمة في مجال الصوت والضوء والديكور.

وأضاف الدكتور طارق الجمال أن تجهيز مركز النيل للتنوير والإشعاع الثقافي على هذا المستوى المتقدم، يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على دعم ورعاية الأنشطة الطلابية على نحو يمكن الطلاب من إبراز مواهبهم وإظهار تميزهم في مختلف المجالات.

الطاقة الاستيعابية المبدئية للقاعة

من جانبه، أوضح الدكتور شحاتة غريب، أن الطاقة الاستيعابية المبدئية للقاعة تقارب على ألف شخص من الحضور والتي تعد واحدة من أكبر وأعرق القاعات الكبرى على مستوى الجامعات المصرية، مضيفاً أن مركز النيل شهد تطوير كامل وتحديث لكافة مكوناته والذي من المقرر أن يحدث طفرة في مستوى الأنشطة القافية والفنية المقدمة في الجامعة، وخاصةً في ظل ما تتمتع به الجامعة من مواهب طلابية واعدة في مختلف المجالات.