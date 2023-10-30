«النيل للإعلام» بسوهاج ينظم حلقة نقاشية للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات

عقد مركز النيل للإعلام بسوهاج، حلقة نقاشية مع مراسلي الصحف القومية والمحلية ومراسلي قناة طيبة وإذاعة جنوب الصعيد، حول دور الصحافة والإعلام في توعية المواطنين بالمشاركة السياسية، وأدار اللقاء إيمان إمام مدير المركز الإعلامي بسوهاج، وحاضر في اللقاء الدكتورة سحر وهبي بكلية آداب سوهاج قسم الصحافة سابقا، ومقرر المجلس القومي للمرأة.

المشاركة في الانتخابات واجب وطني

وأكدت أن المشاركة في انتخابات الرئاسة واجب وطني ومهمة قومية ودور الإعلام الوقوف على الحياد ونقل الحدث بأعلى صور المصداقية والشفافية، وحث المواطنين على المشاركة وتكثيف حملات التوعية بأهمية المشاركة.

دور الإعلام بالتوعية

كما أوضحت إيمان إمام أن دور الإعلام مهم جدا في التوعية من خلال القنوات المرئية والمسموعة أو من خلال الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ونقل الحدث بصورة إيجابية لأن الإعلام هو منبر مهم جدا من منابر نشر الثقافة وتوعية المواطنين بمدى إيجابية المشاركة والأدلاء بصوتنا في لجان الانتخاب.