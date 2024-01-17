أشتبه: مشهد ما بعد الحرب على غزة يحتاج تفاهما فلسطينيا

أكد دكتور محمد أشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك الأردن، أكدا جاهزيتهما لتنفيذ ما تريده السلطة الفلسطينية، وأنهما لن يكونوا بديلا عن القيادة الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، لافتا إلى أن مشهد ما بعد الحرب، بحاجة إلى تفاهم فلسطيني – فلسطيني.

الحياة ما بعد حرب غزة

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني خلال حوار مع الإعلامية لميس الحديدي برنامجا كلمة أخيرة، عبر فضائية ON، أن الحياة ما بعد حرب غزة يجب أن تحمل حلا شاملا لكافة الأراضي الفلسطينية مشيرا إلى أن التوصل إلى وحدة القرار الفلسطيني بات أكثر إلحاحا اليوم عن أي وقت مضى.

دور الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية

وأوضح أشتية، أن الساحة الفلسطينية تحتاج لتعزيز وحدتها على كافة الأراضي الفلسطينية من خلال أفق سياسي وإنهاء الاحتلال، ووجود جدول زمني لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي احتلها عام 1967، لافتا إلى ضرورة وجود دور للأمم المتحدة في هذا المشهد.

ضرورة إنهاء المشهد المأساوي الإجرامي الذي يحدث على الأراضي الفلسطينية

وأردف رئيس الوزراء الفلسطيني، أن المشهد السياسي يعاني من فراغ بعد فشل اللجنة الرباعية، خاصة أن الحرب على أوكرانيا وروسيا الاتحادية في مواجهة مع معسكر الغرب أخفت وجود أجندة أو منصة دولية من أجل إنهاء الاحتلال، مشيرا إلى ضرورة إنهاء المشهد المأساوي الإجرامي الذي يحدث على الأراضي الفلسطينية قبل الحديث عما بعد حرب غزة، مع وجود ضمانة لعدم تكرار هذه المجازر مرة أخرى عن طريق أفق سياسي يقوده العالم لأن ثلاثين عاما من المفاوضات لم تنته إلى خروج الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.