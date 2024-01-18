دعاء سداد الدين وقضاء الحاجة.. «يا رب إذا كان رزقي في السماء أنزله»

يلجأ الكثير من أصحاب الكرب والضيق إلى ترديد دعاء سداد الدين وقضاء الحاجة، أملا في أن يلقوا الفرج ويسدوا ما عليهم وقضاء حوائجهم، وثقة منهم في أن الدعاء يغير القدر، ولكن قد لا يعلم البعض ما هو دعاء سداد الدين وقضاء الحاجة.

دعاء سداد الدين وقضاء الحاجة

أكد العلماء، أنه يمكن للعبد الدعاء بأي صيغة يفضلها وفي أي وقت، إذ قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهوري، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، إن الدعاء عبادة جليلة حثَّ عليها الشرع الشريف ورغَّب فيها؛ قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾، ولذلك هناك أكثر من صيغة يمكن ترديدها دعاء سداد الدين وقضاء الحاجة، منها على سبيل المثال لا الحصر التالي:

«اللهم أني أسالك أن ترحمني رحمة من عندك تغنني بها عما سواك، وأن ترزقني رزق أسدد به كل ديوني، بل ويفض إنك أنت الوهاب، وقادر على كل شيء، اللهم أني أعوذ بك من كثرة الديون، اللهم أنت تعلم حالي، وتعلم أين يذهب مالي، اللهم رد عني ديني، وأريح لي بالي».

تعرف على دعاء سداد الدين وقضاء الحاجة

ويردد البعض دعاء سداد الدين وقضاء الحاجة كالتالي: «اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك».

«يا رب إذا كان رزقي في السماء أنزله، وإذا كان في الأرض فأخرجه، وإذا كان بعيدًا فقربه لي، وأن كان قريب مني فدلني عليه، وأن كان قليلًا فأكثره، وأن كان كثيرًا فبارك لي فيه».

دعاء قضاء الحاجة وسداد الدين

«اللهم ارزقني علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلّا أنت».