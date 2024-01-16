أمين الفتوى بدار الإفتاء: لا يجوز تصفيف شعر المرأة عند رجل غريب عنها

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم تصفيف رجل أو طفل في عمر الابن لشعر سيدة؟.

حدود تصفيف الشعر

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس، المُذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: «فيه حدود وضعها الله سبحانه وتعالى للمرأة والرجل، فالأمر مبني على الستر، فلا يظهر منها إلا الوجه والكفين، فلو اللى بيقوم بتصفيف شعرها رجل غريب عنها يعنى مش من المحارم، فلا يجوز هذا الفعل».

تصفيف طفل لشعر المرأة

وتابع: «يجوز تصفيف شعر المرأة عن طريق مرأة مثلها، حتى لو طفل اللى بيعمل لها شعرها طالما غريب عنها فلا يجوز».