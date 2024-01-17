حسن الرداد يحيي ذكرى ميلاد دلال عبد العزيز: في الجنة ونعيمها

أحيا الفنان حسن الرداد ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشر حسن الرداد صوره تجمعه بالفنانة الراحلة معلقا: «اليوم عيد ميلادك، كل سنة يا حبيبتى وإنتي طيبة، وإن شاء الله في الجنة ونعيمها».

علاقة حسن الرداد ودلال عبدالعزيز

وكانت تربط الفنان حسن الرداد ودلال عبدالعزيز علاقة قوية جدا، ونعاها وقت وفاتها بكلمات مؤثرة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلا: «والله ما قادر أكتب ولا مصدق.. توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي وأمي الغالية، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله، عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة، عايز أقولك إنك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض في الآخرة».