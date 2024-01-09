حسن الرداد يحيي الذكرى الثالثة لوفاة والدته بكلمات مؤثرة.. وإيمي تعلق

حرص الفنان حسن الرداد على إحياء الذكرى الثالثة لوفاة والدته، وذلك بنشره عدة صور تجمعهما، وعلق عليها ببعض الكلمات المؤثرة.

حسن الرداد يحيي ذكرى وفاة والدته

ونشر حسن الرداد، الصور عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وعلق عليها: «الذكرى السنوية الثالثة لنور عيني وروح قلبي أمي الغالية السيدة فادية الرداد، ربنا يرحمك برحمته ويدخلك فسيح جناته يا أغلى وأطيب إنسانة أنا شفتها».

وأضاف: «الفراق صعب يا حبيبتي والدنيا مابقتش نفس الدنيا اللي كنتي منوراها، لا أنساكي ولو للحظة واحدة، وإن شاء الله ربنا يجمعنا في الجنة، أرجو الدعاء لوالدتي السيدة فادية الرداد».

إيمي سمير غانم تعلق على منشور الرداد

وحظي منشور حسن الرداد بردود فعل واسعة من نجوم الوسط الفني؛ أبرزهم زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، التي كتبت: «وحشتني أوي ربنا يرحمها يا رب»، وكتب محمد ثروت: «تعيش وتفتكر يا حبيبي وربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته».