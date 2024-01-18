7 خطوات للاستعلام عن فاتورة المياه لشهر فبراير بالدقهلية.. رابط شغال

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن تحديد 7 خطوات من أجل الحصول والاستعلام عن فاتورة مياه شهر فبراير 2024 من خلال رابط محدد من الشركة.

فاتورة مياه شهر فبراير بالدقهلية

وأشارت «مياه الدقهلية»، إلى أنه يوجد رابط محدد من أجل الاستعلام على فاتورة مياه شهر فبراير من هنا كالآتي:

- الدخول على رابط الاستعلام.

- تسجيل اسم المنطقة الخاصة بك في الدقهلية.

- اسم المشترك كما هو موجود في فاتورة المياه السابقة.

- الفرع الخاص التابع له منطقتك بكل مركز مياه في المحافظة.

- اسم المجموعة الموجود بها المواطن.

- رقم الحساب الخاص بالمشترك.

- الضغط علي البحث يظهر لك قيمة فاتورة مياه الشهر.

أماكن وأرقام الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالدقهلية

وحددت الشركة عدة مراكز من أجل التواصل، ومعرفة فاتورة مياه الشهر الخاص بها:

- من خلال الشركة الخاصة بمياه الدقهلية.

- من خلال محصل مياه الدقهلية.

- مركز شرق المنصورة شارع الجيش بجوار حي شرق2375660.

- مركز غرب المنصورة شارع الجلاء 2357871.