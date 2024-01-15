وزير الإسكان يتفقد محطة تنقية مياه الشرب في الأميرية

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة تنقية مياه الشرب في الأميرية بطاقة تصميمية 600 ألف م3 يوميا، والمأخذ المُغذى لها، لمتابعة سير العمل بمختلف مكونات ومراحل المحطة، ويرافقه مسؤولو الوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهازين التنفيذي والتنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب بالقاهرة.

محطة تنقية مياه الشرب بالأميرية

وتفقد الوزير ومرافقوه عنبر الطلمبات بالمحطة، الذي يحتوى على طلمبات دخلت الخدمة منذ أكثر من 60 عاما، وما زالت تعمل بكفاءة حتى الآن، موضحا أن تنفيذ أعمال الصيانة القياسية يطيل العمر الافتراضي لمختلف مكونات محطة المياه، ويضمن تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى جودة وأفضل مستوى.

وزير الإسكان يتابع سير العمل في المحطة

وواصل الوزير جولته لمتابعة سير العمل بمختلف مكونات محطة مياه الأميرية، والتي تتكون من 3 مراحل (الأولى بطاقة 300 ألف م3/يوم، ودخلت الخدمة عام 1962، والثانية بطاقة 100 ألف م3/يوم، ودخلت الخدمة عام 1998، والثالثة بطاقة 200 ألف م3/يوم)، وتخدم مناطق (الزيتون – بعض مناطق مدينة نصر – الأميرية – الوايلى – حدائق القبة – غمرة – أرض اللواء – كرداسة – قرى شمال الجيزة).

وخلال تفقده للمأخذ المغذي لمحطة مياه الأميرية، شاهد الدكتور عاصم الجزار، التجربة التي نفذتها شركة مياه القاهرة بالجهود الذاتية، وتتمثل في تنفيذ رشاشات مياه قبل بوابات دخول المياه للمأخذ، لمنع دخول الشوائب وبقع الزيت في حالة وجودها، بما يضمن عدم التأثير على مكونات المحطة.