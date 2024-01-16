كسر مفاجئ بخطوط مياه الشرب في حدائق أكتوبر والشروق

أعلن جهازي تنمية مدينتي حدائق أكتوبر والشروق، وقوع كسر مفاجئ بخطوط مياه الشرب 1100مم GRP المغذي للمدينة في جهاز حدائق أكتوبر بجوار مدخل كمبوند هرم سيتي، وفي مدينة الشروق بالمنطقة الشرقية، ما أدى إلى وقف تشغيل الطلمبة 9 بار والتشغيل برافع 6 بار بمدينة حدائق السادس من أكتوبر لحين انتهاء الإصلاح، وتوقف المياه تماما عن مدينة الشروق لحين إصلاح العطل.

الدفع بفرق الصيانة والمعدات اللازمة لإعادة مياه الشرب للمواطنين

وأكد المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز حدائق أكتوبر، في بيان مساء اليوم، أنه جار أعمال الإصلاح حاليا بتواجد جميع فرق الصيانة والمعدات اللازمة تحت إشراف المهندس محمود هلال نائب رئيس الجهاز للصيانة والمهندس مصطفى السيد معاون رئيس جهاز حدائق أكتوبر للطرق والزراعة والصيانة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن المناطق المتأثرة بقطع المياه تشمل كمبوند دار مصر، وأشجار سيتي ومشروع الإسكان الاجتماعي 247 عمارة والأدوار العليا بالمدينة، ويختلف التأثير من ضعف المياه إلى الانقطاع، مشيرا إلى أن تشغيل مياه الشرب بطاقة 80% من التشغيل الطبيعي للشبكات يستغرق 12 ساعة للإصلاح وإعادة المياه إلى جميع مناطق المدينة.

وفي سياق متصل، وتحت المتابعة الشخصية من المهندس علي سعد رئيس الجهاز، جار إصلاح عطل مفاجئ تسبب في انقطاع خدمة مياه الشرب عن قطاع شرق المدينة ويتم الآن الإصلاح على قدم وساق، ومن المتوقع أن تستغرق عملية الإصلاح عدة ساعات نظرا لتغيير جزئي من قطاع الماسورة الرئيسية للمياه.