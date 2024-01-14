انقطاع مياه الشرب عن مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية للصيانة غدا

يشهد مركز ومدينة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، غدًا الاثنين، انقطاع مياه الشرب عن المركز بالكامل والقري التابعة، بسبب إجراء عمليات الصيانة في الفترة الحالية، بمحطات المياه الرئيسية وخطوط الطرد والمغذية للمركز.

أماكن انقطاع مياه الشرب في الإسماعيلية غدًا

وأوضحت محافظة الإسماعيلية، في بيان، أن انقطاع المياه يأتي بسبب، أعمال الصيانة في خط الطرد الرئيسي بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية، بمركز ومدينة القنطرة غرب.

وتشمل أماكن انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة القنطرة غرب غدا، دائرة المركز والمدينة والشوارع الرئيسية فيه، كشارع التحرير وشارع الجيش وشارع بورسعيد، والمناطق المحيطة بالمركز.

كما يشمل انقطاع مياه الشرب في مركز القنطرة قري البياضية والرياح والنصر وأبو خليفة والعبابدة، وجميع العزب والتوابع القريبة منهم.

وجه اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتوفير سيارات محملة بمياه الشرب الصالحة للمواطنين؛ لتدبير كافة احتياجاتهم من المياه على مدار أيام انقطاع مياه الشرب.

ضعف مياه الشرب بقري مركز الإسماعيلية

وكانت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية، أعلنت ضعف مياه الشرب في عدد من المناطق والقري بمركز الإسماعيلية، بسبب أعمال الصيانة في محطة مياه كيلو 110، أثرت على قرى العمار وكيلو 2 وكيلو 11 ومنطقة المنشار.