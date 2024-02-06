أسعار بوتاجاز مسطح غاز بلت إن في مصر.. حل لمشكلة المساحة بالمطبخ

في كثير من الأحيان، وعند شراء الأجهزة المنزلية، يحرص الراغب في الشراء على اختيار الأجهزة المناسبة له وفق احتياجاته، وعند اختيار البوتاجاز قد يجد العديد منهم صعوبة في ذلك نظرًا لصغر مساحة المطبخ، وتوفر شركات الأجهزة المنزلية للعملاء بوتاجاز مسطح بلت إن لحل مشكلة المساحة، إذ يتم وضعه على شيء ما دون أن يكون هناك حاجه؛ لتوفير مساحة لبوتاجاز بالكامل، الأمر الذي يجعل الراغبين في الشراء يهتمون بمعرفة أسعار بوتاجاز مسطح غاز في الأسواق.

وتحرص شركات الأجهزة المنزلية على توفير الإمكانات التي يحتاج إليها العملاء، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار بوتاجاز مسطح غاز في الأسواق المصرية، وجاءت أسعار بوتاجاز مسطح غاز بمختلف أنواعه في الأسواق، كالتالي:

أسعار بوتاجاز مسطح غاز

- بوتاجاز مسطح غاز بلت إن أريستون - 90 سم - 5 شعلة، أسود وفضي: يصل سعره إلى 34 ألفا و500 جنيه.

- بوتاجاز مسطح بلت إن غاز ألبا الترام 58 سم - 4 شعلة ستانلس ستيل: يصل سعره إلى 16 ألف جنيه.

- بوتاجاز مسطح بلت إن غاز زانوسي - 4 شعلة أسود زجاجي 60 سم: يصل سعره إلى 10 ألفا و300 جنيه.

- بوتاجاز مسطح بلت إن غاز بيورتي - 90 سم ذات 6 شعلة أسود HPT902G: يصل سعره إلى 16 ألفا و100 جنيه.

- بوتاجاز غاز أوشن 60 سم ذات 4 شعلة يتانلس ستيل: يصل سعره إلى 8200 جنيه.

- بوتاجاز مسطح غاز أوشن 60 سم ذات 4 شعلة ستانلس ستيل: يصل سعره إلى 17400 جنيها.

- بوتاجاز مسطح غاز فولجر 90 سم ذات 5 شعلة ستانلس ستيل: يصل سعره إلى 26 ألفا و400 جنيه.

- بوتاجاز مسطح غاز ناردي ذات 4 شعلة فضي VG43E AV: يصل سعره إلى 7100 جنيه.

- بوتاجاز مسطح غاز فولجر 60 سم ذات 4 شعلة ستانلس ستيل: يصل سعره إلى 17 ألفا و400 جنيه.

- بوتاجاز مسطح غاز فريش بلت إن ذات 5 شعلة أسود BR 9848: يصل سعره إلى 8200 جنيها.

- بوتاجاز مسطح غاز بلت إن ناردي ذات 4 شعلة فضي SCG 40 AVX: يصل سعره إلى 6800 جنيه.

- بوتاجاز مسطح غاز فريش بلت إن ذات 5 شعلة فضي 8866: يصل سعره إلى 5450 جنيهًا.

- بوتاجاز مسطح غاز بلت إن بيكو ذات 4 شعلة ستانلس ستيل HIAW 64225: يصل سعره إلى 10 آلاف و960 جنيها.

- بوتاجاز مسطح غاز ناردي ذات 4 شعلة فضي VG 40 E AV: يصل سعره إلى 6800 جنيه.

- بوتاجاز مسطح غاز فريش بلت إن ذات 4 شعلة أسود BR 9860: يصل سعره إلى 4800 جنيه.

- بوتاجاز مسطح غاز فريش بلت إن ذات 4 شعلة فضي SL8870: يصل سعره إلى 4720 جنيها.

سعر بوتاجاز مسطح غاز 2 شعلة

- بوتاجاز مسطح غاز فولجر دمينو 30 سم ذات 2 شعلة ستانلس ستيل: يصل سعره إلى 8 آلاف جنيه.

- بوتاجاز غاز أوشن دومينو 30 يم ذات 2 شعلة: يصل سعره إلى 6240 جنيها.

- بوتاجاز مسطح غاز بلت إن - زجاج بيورتي 4 شعلة 60 سم أسود - HPT603G: يصل سعره إلى 13 ألفا و200 جنيه.

- بوتاجاز مسطح غاز فريش مودينا بلت إن ذات 4 شعلة ستانلس ستيل 9849: يصل سعره إلى 4900 جنيه.

- بوتاجاز مسطح غاز بلت إن بيورتي 60 سم ذات 4 شعلة فضي P601X: يصل سعره إلى 8160 جنيها.

- بوتاجاز مسطح غاز بلت إن بيورتي 90 سم ذات 6 شعلة فضي - HPT902S: يصل سعره إلى 14 ألفا و720 جنيها.

- بوتاجاز مسطح غاز بلت إن بيورتي ذات 4 شعلة 60 سم أسود - HPT602G: يصل سعرها إلى 10 آلاف 920 جنيها.