نصائح للمواطنين عند شراء الأجهزة الكهربائية خلال فترة الأوكازيون

قدمت مديرية التموين بالدقهلية، عدة نصائح وإرشادات للمواطنين، لشراء أجهزة كهربائية - خلال فترة التخفيضات «الأوكازيون» -، «سليمة».

نصائح وإرشادات لشراء الأجهزة الكهربائية

وأشار السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية إلى أنه جرى تحديد عدد من النصائح انطلاقا من الدور الرقابي والإرشادي لمديرية التموين، وحرصا على نشر الوعي بحقوق المستهلكين عند شراء الأجهزة الكهربائية أو التسوق خلال فترة التخفيضات.

وأضاف أن النصائح والارشادات التي يجب أن يتبعها المستهلك عند شراء الأجهزة الكهربائية في محافظة الدقهلية في فترة التخفيضات كالآتي:

- تأكد من أن العلية الخاصة بالجهاز مغلقة ولم تفتح من قبل.

- عند الشراء من المتجر عاين المنتج جيدًا قبل المغادرة والتأكد من عدم وجود أي عيوب فيه قبل شرائه

- - استلام الفاتورة والضمان

- التحدث مع البائع عن حقك في استرداد المنتج خلال 30 يوما في حالة ظهور أي عيوب

- الحصول على بيانات الضمان وطرق التواصل معهم لاحقًا