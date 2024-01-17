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أمين الفتوى بدار الإفتاء: الأبراج موجودة.. لكن لا يعلم الغيب إلا الله

كتب:

إسراء سليمان
10:55 م | الأربعاء 17 يناير 2024
الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء

الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء

حسم الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل حول الاعتقاد في علوم التنجيم والفلك والأبراج، وحركة الكواكب، لافتا إلى أن كل هذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله، وهو غائب عنا.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «ربنا يعلم بعض أصفياء عباده بالغيب، لمعجزة أو لكرامة، بس ده مش شغله أو استطلاع بيعملها، فمثل هذه العلوم حتى الغرب يسموها علوم زائفة».

وتابع: «سيدنا إدريس كان قد اختصه الله بمعرفة المستقبل من حركة الكواكب والفلك، وارتفع هذا العلم، والإسلام كرم الإنسان، وقال من أتى كاهنا أو عرافا وسأله وصدق فقد كفر بما أنزل على محمد».

«والسماء ذات البروج»

وأضاف: «لا ننكر الأبراج، أو ما يعرف بالبروج، وهي موجودة في السماء، لقول الله سبحانه وتعالى (والسماء ذات البروج)».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023. وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.