«الصحة الفلسطينية»: نشكر مصر على جهودها في علاج مصابي غزة

أعربت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، عن شكرها لمصر على جهودها في علاج المصابين بقطاع غزة، لافتة إلى أنَّ القصف المستمر على القطاع تسبب في تقطع الأوصال بين الضفة وغزة، حتى أنَّ التواصل من أجل الوضع الإنساني والطبي تعذر.

وأضافت «الكيلة»، في مداخلتها الهاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع على شاشة «قناة DMC»: «نحاول التخفيف قدر الإمكان ونعمل على إيقاف الانتهاكات ونتواصل مع المنظمات الأممية خاصة الموجودة بقطاع غزة، لكن الأخيرة ممنوعة من التحرك كما تريد، وعندما تصل المساعدات تُمنع من الوصول إلى شمال القطاع، والاحتلال يمنع حرية التحرك وهي أزمة إنسانية تضاف للعديد من الأزمات».

وتابعت وزيرة الصحة الفلسطينية: «الأوضاع الصحية والإنسانية تزداد سوءاً في غزة والأمر كارثي مع استمرار الحرب على القطاع، والمجاعة باتت وشيكة وأعداد الشهداء والجرحى تفاقمت وصارت بالآلاف وأغلبهم من الأطفال، فهناك أكثر من 61 ألف جريح و24 ألف 285 شهيد، منهم 10 آلاف طفل شهيد و7 آلاف امرأة».

استطردت: «يوجد تهجير قسري ومجاعات يتعرض لها المدنيون في غزة، وهناك انعدام للأمن الغذائي بالقطاع وخطورة حدوث مجاعة وشيكة بحسب تقدير اليونسيف ودراسة لبرنامج الغذاء العالمي بأنه يوجد 212 ألف فلسطيني بالمرحلة الأولى من انعدام الأمن الغذائي، ما يدل على وجود مستوى عال من انعدام الأمن الغذائي، وهناك بالمرحلة الرابعة نحو 390 ألف شخص، وهو مستوى الطوارئ، و370 ألف شخص بالمرحلة الخامسة وهو المستوى الكارثي لعدم وجود أي نوع من الأغذية».