أبو عاصي لـ«الشاهد»: تجديد الخطاب الديني ليس بالخطب والمؤتمرات

قال محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن المشكلة الحقيقية تتمثل في عدم فهم مقصد تجديد الخطاب الديني.

دعوة الرئيس السيسي لتجديد الخطاب الديني ضرورية

أضاف «أبو عاصي» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «لكي نقول جددنا الخطاب الديني، يجب أن يكون هناك الثمرة التي حدثت في المجتمع أولًا، لكي يكون لهذا التجديد تجليات في المجتمع، ولا يكون تجديد الخطاب الديني عبارة عن خطب أو كتب فقط».

وأكد أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني، دعوة ضرورية مُلحة، لكن تحتاج منا جميعًا إلى صدق مع النفس ومع الله، وبعد ذلك الحب لهذا الوطن.

عرض برنامج الشاهد

ويعد برنامج «الشاهد» الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة «إكسترا نيوز»، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.