يترقب المئات من المواطنين بمختلف المحافظات موعد فتح الرابط الرسمي للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 معلم مساعد، لمختلف الشهادات العلمية التي تتوافر لها اشتراطات القبول، وفقا للضوابط و القواعد التي أقرها مجلس الوزراء في هذا الشأن، وذلك معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة شمال سيناء تعاقد.

الرابط الرسمي للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 معلم مساعد

ووفقا لتقرير حكومي صادر يمكن الدخول على الرابط الرسمي للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 معلم مساعد للاطلاع علي كافة بيانات الوظيفة التي يمكن التقدم اليها، ابرزها توضيح الجهة الطالبة للوظيفة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووصف الوظيفة، والمتمثلة في وظيفة مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة شمال سيناء، حيث تتطلب المهارات الأساسية ان يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة، وضرورة ان يجتاز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح التقرير الاشتراطات المطلوبة، حيث يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا، ويجب أن يكون مؤهلاً في التربية العالية (تعليم أساسي - تعليم ابتدائي) وتربية نوعية (معلم فصل)، وأن يكون تقدير المتقدم على الأقل مقبولًا. كما تم توضيح الأوراق المطلوبة وتتضمن الصورة الشخصية، والرقم القومي وجه أول ساري المفعول، والرقم القومي وجه ثاني ساري المفعول، والمؤهل الدراسي، والمؤهل الأعلى إن وجد، والموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث، وشهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة، وإيصال الإيداع البنكي، وصحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم (وجهين بحسب الأحوال).