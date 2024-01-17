متي يبدأ الترم الثالث 1445 بالسعودية؟.. وزارة التعليم بالمملكة توضح

متى يبدأ الترم الثالث 1445 بالسعودية؟ من الأمور التي تشغل بال الكثير من أولياء الأمور والطلاب، وقد كشفت وزارة التعليم بالمملكة، عن التقويم الدراسي لجميع المراحل التعليمية والإجازات المتوقعة، بالإضافة إلى موعد الإجازة المطولة والتي ينتظرها الكثير من الطلاب للسفر والخروج.

متى يبدأ الترم الثالث 1445 بالسعودية؟

ووفق موقع وزارة التعليم بالمملكة، فإن الترم الثالث في السعودية من المقرر أن يبدأ في مارس المقبل، إذ يكون بدايته للطلاب من يوم الأحد 22 / 8 / 1445 هـ، الموافق 3 مارس 2024 م، وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين 4 / 12 / 1445 هـ، الموافق 10 يونيو 2024 م.

ويحصل الطلاب على عدة إجازات خلال الفصل الثالث للدراسة، ومنها إجازة عيد الفطر من 18 رمضان 1445 الموافق 28 مارس 2024، وتستمر لمدة 18 يومًا، كما يحصل الطالب على إجازة نهاية أسبوع مطولة 23 شوال الموافق 2 مايو 2024، وتكون أخر إجازة نهاية العام الدراسي يوم 4 ذي الحجة الموافق 10 يونيو 2024.

الترم الثاني بالمملكة

ويدرس الطلاب في السعودية حاليًا في الفصل الدراسي الثاني الذي بدء يوم الأحد 12 / 5 / 1445 هـ، الموافق 26 سبتمبر 2023 م الماضي، وينتهي الترم الثاني بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445 هـ، الموافق 22 فبراير 2024 م.

ويحصل الطلاب خلال الترم الثاني على عطلة نهاية أسبوع مطولة يوم 16 رجب 1445 الموافق 28 يناير 2024، بالإضافة إلى إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 12 من شعبان 1445 الموافق 22 فبراير 2024، وتستمر لمدة 10 أيام.