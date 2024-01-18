مدرب الوداد السابق: فوز المغرب على تنزانيا أفضل بداية في كأس أفريقيا

قال عمر نجيح، مدرب الوداد ومساعد وليد الركراكي السابق، إن فوز المغرب على تنزانيا يعد الفوز العربي الأول في كأس أمم أفريقيا، مؤكدًا أن هذه تعد أفضل بداية للمغرب حيث ظفر بثلاث نقاط، وهذا ما تحقق أداءً ونتيجة.

المنتخب التنزاني ليس ضعيفًا

وأكد النجيح خلال مداخلة فيديو عبر برنامج «كان 2023»، على شاشة القاهرة الإخبارية، أن إمكانيات المنتخب المغربي هي التي صنعت الفارق في المباراة، مشيرًا إلى أن المنتخب المغربي وجه رسالتين، إذا انكمشت في الدفاع سوف يقوم بالتسديد، وإذا هاجمت بشكل عنيف سوف يرد عليك بالدفاع الشديد ثم التسديد.

واستكمل: «المنتخب التنزاني ليس ضعيفًا، ورأينا مبارياته من قبل، ولكن جودة اللاعبين المغاربة هي ما أحدثت الفارق»، مؤكدًا أن النجاح الكبير لمنتخب المغرب في مونديال كأس العالم لا يعد ضغطًا على المنتخب لأن هناك فارق ما بين كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية.